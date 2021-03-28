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Hazırlıklara hız verildi! Otel çalışanları 7 Nisan’da aşılanmaya başlıyor

Turizm sektörü çalışanlarına verilen aşı önceliği hazırlıklarında sona gelindi. ’da çalışanlar 7 Nisan’da aşılanmaya başlanacak. yetkilileri, '' çerçevesinde turizm personelinin öncelikli olarak aşılanması için kayıt sisteminin bitmek üzere olduğu ifade etti.

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 28.03.2021 Güncelleme Tarihi: 28.03.2021
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Hazırlıklara hız verildi! Otel çalışanları 7 Nisan’da aşılanmaya başlıyor

Küresel salgında büyük kan kaybına uğrayan turizm sektörünü aşı heyecanı sardı. 'nın sektör çalışanlarına aşıda öncelik verilmesi kararıyla rahat bir nefes alan turizmciler, hazırlıklarını büyük bir hızla sürdürüyor. Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri, turizm hizmeti veren tesislerin yıl boyunca kesintisiz olarak açık kalmasını sağlamak amacıyla aşılama çalışmasına 7 Nisan tarihinden önce başlanacağını belirtti.

Yetkililer, "Güvenli Turizm Sertifikalı" olarak hizmet verecek olan konaklama yerlerindeki turizm çalışanlarının aşılama programının nisan ayı içerisinde bitirileceğini açıkladı. Yetkililerin verdiği bilgiye göre, ilk etapta halen açık olan ve 'na sahip otellerin çalışanları aşılanacak.

HAZIRLIKLARA HIZ VERİLDİ
Söz konusu aşılama programı öncesinde turizmin başkenti olarak bilinen 'da sezon öncesi hazırlıklara hız verildi. Müdürlüğü ve Antalya Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri kayıt işlemlerinin sonuna gelindiğini açıkladı.

Kentin önemli turizm destinasyonlarından biri olan Belek Turizm Merkezi, ve ilçelerinde de alınan aşı kararıyla birlikte sezon öncesi hazırlıklarını aralıksız yürütüyor. Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, aşılama programının Antalya İl Kültür Turizm Müdürlüğü ile çalışmaların koordineli bir şekilde yürütüldüğünü söyledi.

Güvenli Turizm Sertifikası ile tüm dünyaya örnek bir model geliştirdiklerini söyleyen , "Bu konsepti bir adım ileriye taşıyarak yine dünyaya örnek olacak, öncü bir uygulamayı gerçekleştireceğiz. 2021 sezonun ülkemiz için çok iyi geçeceğini düşünüyoruz" diye konuşmuştu.

LİSTELER TAMAMLANMAK ÜZERE
yetkilileri yapılan çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi: " genelinde bakanlığımız ve Bilim Kurulu'nun uygun gördüğü gruplar, vasıtasıyla aşı olacaklar kaydediliyor.

65 yaş üstü gruplarda, eğitim çalışanlarının aşılama listeleri sürdürülecek. İsim listeleri tamamlanmak üzere. Listeler ve bilgiler hedef nüfusumuza ilave edilecek. O kişilerin aşılarının nasıl ve hangi dozlarda yapılacağı belirleniyor."

Yapılan açıklamada ayrıca '' çerçevesinde turizm personelinin öncelikli olarak aşılanması için kayıt sisteminin bitmek üzere olduğu ifade edilerek, "Turizm Personeli Aşılama Kayıt Sistemi hayata geçti. ttps://turizmpersoneli. tga.gov.tr adresinden kayıtları almaya başladık. Hatta bitmek üzere" denildi.

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