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Haberler Sağlık Haberleri Son dakika: Sağlık Bakanlığı 27 Mart 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı! Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü? Covid-19 vaka sayısı

Son dakika: Sağlık Bakanlığı 27 Mart 2021 koronavirüs tablosunu açıkladı! Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü? Covid-19 vaka sayısı

Son dakika haberi... 'de ve vefat artışları sürüyor mu? covid19.saglik.gov.tr web adresinden olarak Türkiye'nin 27 Mart 2021 tarihine ait Kovid-19 tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 21 kişinin testi pozitif çıktı, 151 kişi hayatını kaybetti. İşte detaylar...

SAĞLIK
Giriş Tarihi: 27.03.2021 Güncelleme Tarihi: 27.03.2021
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SON DAKİKA HABERİ | covid19.saglik.gov.tr web adresinden 'nin 27 Mart 2021 tarihine ait Kovid-19 tablosunu duyurdu.

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GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 223 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 21 kişinin testi pozitif çıktı, 151 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1886 oldu, 18 bin 892 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 939 bin 929'a yükseldi.

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