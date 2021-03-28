Son dakika: Kanada Vancouver'da kütüphane önünde bıçaklı saldırı: 1 ölü
Son dakika haberi... Kanada'da kimliği açıklanmayan bir saldırgan kütüphane önünde bekleyen sivillere bıçakla saldırdı. Olayda ilk belirlemelere göre en az 1 kişinin öldüğü belirtiliyor.
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Bir kütüphane önünde düzenlenen saldırıda en az bir kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.
Kanada polisi kimliği açıklanmayan zanlının tek başına hareket ettiğini ve saldırının terörle bağlantılı olmadığını bildirdi.
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Saldırganın olaydan kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi.