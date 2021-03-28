28 Mart 2021, Pazar
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Son dakika: Kanada Vancouver'da kütüphane önünde bıçaklı saldırı: 1 ölü

Son dakika haberi... 'da kimliği açıklanmayan bir saldırgan kütüphane önünde bekleyen sivillere bıçakla saldırdı. Olayda ilk belirlemelere göre en az 1 kişinin öldüğü belirtiliyor.

DÜNYA A Haber
Giriş Tarihi: 28.03.2021
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Son dakika: Kanada Vancouver'da kütüphane önünde bıçaklı saldırı: 1 ölü

'nın bölgesinde sivillere yönelik bıçaklı saldırı gerçekleşti.

Bir kütüphane önünde düzenlenen saldırıda en az bir kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

Kanada polisi kimliği açıklanmayan zanlının tek başına hareket ettiğini ve saldırının terörle bağlantılı olmadığını bildirdi.

Saldırganın olaydan kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındığı kaydedildi.

Kütüphane önünde kanlı saldırı KÜTÜPHANE ÖNÜNDE KANLI SALDIRI

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