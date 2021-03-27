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Yağışlar ne kadar etkili oldu? İşte İstanbul barajlarında son durum

Son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte 'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 71,14'e ulaştı. Peki barajlarda ne kadar su var? İşte son rakamlar...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.03.2021
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Yağışlar ne kadar etkili oldu? İşte İstanbul barajlarında son durum

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlarla birlikte yüzde 50'den fazla artış gösterdi.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 71,14 olarak ölçülürken, su oranı son bir yılın ortalamasının üzerinde seyrediyor.

BARAJLARDA NE KADAR SU VAR?
Su miktarı Istrancalar'da yüzde 67,36, Terkos'ta yüzde 65,58, Sazlıdere'de yüzde 37,61, Alibey'de yüzde 63,86, Büyükçekmece'de yüzde 70,15, Ömerli'de yüzde 88,41, Darlık'ta yüzde 84,91, Elmalı'da yüzde 83,54, Kazandere'de yüzde 60,44 ve Pabuçdere'de yüzde 50,97 olarak kaydedildi.

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