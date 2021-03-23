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Haberler Galeri Son dakika | İstanbul baraj doluluk oranı | Güzel haber geldi! İstanbul'da barajlar doluyor

Son dakika | İstanbul baraj doluluk oranı | Güzel haber geldi! İstanbul'da barajlar doluyor

İstanbul baraj doluluk oranları 2021 son dakika | İstanbul'a su sağlayan barajların su seviyesi son yağışlarla birlikte yüzde 66,84'e yükseldi. Barajların doluluk oranı geçen yılın aynı dönemini geride bıraktı. Toplam su miktarı 580 milyon metreküp oldu.

AA
Giriş Tarihi: 23.03.2021 10:48 Güncelleme Tarihi: 23.03.2021 10:49
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Son dakika | İstanbul baraj doluluk oranı | Güzel haber geldi! İstanbul'da barajlar doluyor

Alınan son verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlarla yüzde 47,68 arttı.

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Son dakika | İstanbul baraj doluluk oranı | Güzel haber geldi! İstanbul'da barajlar doluyor
Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 66,84 olarak ölçülürken geçen yılın aynı dönemini de geride bıraktı. 2020 yılı mart ayında barajlardaki doluluk oranı yüzde 64,65 olarak gerçekleşmişti.
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Son dakika | İstanbul baraj doluluk oranı | Güzel haber geldi! İstanbul'da barajlar doluyor
Su miktarı Istrancalar'da yüzde 47,39
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Son dakika | İstanbul baraj doluluk oranı | Güzel haber geldi! İstanbul'da barajlar doluyor
Terkos'ta yüzde 62,13
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Son dakika | İstanbul baraj doluluk oranı | Güzel haber geldi! İstanbul'da barajlar doluyor
Sazlıdere'de yüzde 35,18