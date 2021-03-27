Yol ortasındaki Türk bayrağını yerden alan zabıta memuru: Gururluyum

'TÜRK BAYRAĞINI KİMSE YERDE BIRAKAMAZ'

Trafik akışının yoğun olduğu kavşakta Türk bayrağını yol ortasından alan Dağaşan, yaşadıklarını anlattı. Görüntülere sosyal medyada da ilgi olduğunu ve gurur duyduğunu söyleyen Dağaşan, "Sabah saatlerinde Subaşı'ndan çıktım. Yalova merkeze gidiyordum. Tavşanlı ışıklarında durdum. Tam geçerken bayrağı fark ettim. Trafiği de riske atmamak için arabamı sağa çektim. Bayrağı o şekilde bırakamazdım. Sonuçta Çanakkale ve Dumlupınar'da şehit verdik. Onlardan bize kalan en büyük miras vatan ve bayraktır. Bizim de evlatlarımıza bırakacağımız vatan ve bayraktır. Biz bu sevdayla büyüdük. Yerden aldığım bayrağı evimin en güzel tarafına asacağım. Daha yıkatmaya fırsatım olmadı. Yapmam gerekeni yaptım. Herkesin yapacağı bu olurdu. Gururluyum. Türk bayrağını kimse yerde bırakamaz" dedi.