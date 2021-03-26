26 Mart 2021, Cuma
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Son dakika: Bartın'da işçi servisi devrildi: 11 yaralı

Son dakika haberine göre 'ın ilçesinde, işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 26.03.2021
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Bartın'dan Kurucaşile istikametine giden Sabahattin K. (52) idaresindeki 74 BZ 214 plakalı minibüs, Bostanlar köyü Amasra tünel girişinde devrildi.

Kazada, sürücü ile Kurucaşile tünel inşaatında çalıştığı öğrenilen 10 işçi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.



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