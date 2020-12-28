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Son dakika: Düzce'de işçi servisi devrildi: 9 yaralı

Son dakika haberine göre 'de bir tekstil firmasına ait işçi servisinin yoldan çıkarak yan devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 28.12.2020
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Son dakika: Düzce'de işçi servisi devrildi: 9 yaralı

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Mollaoğlu köyünde Bahattin Sever idaresindeki bir tekstil firmasına ait işçileri taşıyan 81 GD 034 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

Kazada, minibüsteki 15 işçiden 9'u yaralandı, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Yaralı işçiler, olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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