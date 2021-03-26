İzmir'de doktor, tıbbi sekreteri böyle tehdit etti: Holteri takmazsanız kafanıza sıkarım

'DOKTORUMUZ DA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU'



Hastanenin işletme müdürü Seçil Fındık ise "Kendisi doktorun yardımcı personelidir. Bir hastaneye gittiğinizde, doktorun yanında bir yardımcı personel vardır, bu kişi doktoru asiste eden ve doktorun gözetiminde çalışan bir personeldir. Biz kendisine enjeksiyon işlemi, damar yolu açmak gibi tıbbi işlemlerde bulundurmuyoruz, bunlar hemşirenin görevidir. Ancak bu kişi doktorun asistanıdır, yardımcı personeldir. Doktorla birlikte aynı odada çalışırlar, tıbbi ilkeler doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirirler. Holter cihazı denilen cihaz, tansiyonu düzenli olarak ölçmek için hastaların koluna takılır ve basit bir işlemdir. Bunu takmak herhangi bir ekstra sağlık bilgisi gerektirmez. Cansu hanım, bu basit işlemi, doktorlarımızın gözetimi altında, yine hastanemizin kurumsal kimliğine ve tıbbi ilkelere sadık şekilde takıyor. Doktorun söylediği iddia edilen sözleri ben duymadım. Velev ki böyle bir şey oldu. Cansu hanımın bunu yönetime, yazılı bir dilekçeyle bildirmesi gerekir. Ancak kendisi tarafımıza herhangi bir şikayet veya bildirimde bulunmadı. Eşi ve eşinin ailesi, doktorumuzu arayıp canıyla tehdit etmişlerdir. Aynı zamanda bizim satın alma müdürümüzü de arayarak, söz konusu doktorumuza zarar vereceklerini belirten ifadelerde bulunmuşlardır. Doktorumuz da bununla birlikte, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Cansu hanım, zaten tazminatını alarak ayrılmanın planlarını yapıyordu. O nedenle bu şekilde bir olay ile karşımıza çıktı" dedi.

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