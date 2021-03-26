Olgun Peker'in yeğeni Sedat Aydın bir mektup bırakarak intihar etti!

Gencin intihar ettiği yatağı baş ucunda bulunan komedin üzerinde ise bir intihar mektubu bulundu. Mektupta, 'Yaptığım şeyden kimse sorumlu değildir, Ben bunu kendim yapıyorum. Çok üzgünüm burda olmasını istemezdim' yazıyordu. Notun altında adı ve imzası bulunan genç adamın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmasına karar verildi. Serdar Aydın'ı intihara yönlendiren bir durumun varlığı araştırılmak üzere olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Evin güvenlik kamera görüntüleri ve tanık beyanları alınacak.

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