Samsun'un risk haritası kıpkırmızı! Koronavirüsün giremediği tek yer ise orası oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı rakamlara göre Samsun 100 binde 508,97 vaka sayısı ile Türkiye'de ilk sırada. Nüfusa oranla en çok vaka sayısına sahip olan Samsun'da İngiltere mutasyonu hızla yayılıyor.