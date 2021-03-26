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Samsun'un risk haritası kıpkırmızı! Koronavirüsün giremediği tek yer ise orası oldu

Koronavirüs risk haritasında en yüksek vaka sayısı ile dikkatleri üzerine çeken 'da korkutan artış devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel vaka sayılarının yer aldığı haritaya göre nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü Samsun'da kent merkezi kırmızı renkle kaplandı. Tek yeşil alan ise mezarlıklar oldu.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 26.03.2021
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Samsun'un risk haritası kıpkırmızı! Koronavirüsün giremediği tek yer ise orası oldu

'da "Hayat Eve Sığar (HES)" uygulaması koronavirüsü yoğunluk haritasına bakıldığında düşük riskli sayılabilecek tek alan 'mezarlıklar' oldu.

Sağlık Bakanı 'nın paylaştığı rakamlara göre Samsun 100 binde 508,97 vaka sayısı ile 'de ilk sırada. Nüfusa oranla en çok vaka sayısına sahip olan Samsun'da İngiltere mutasyonu hızla yayılıyor.

"Hayat Eve Sığar (HES)" uygulaması korona virüsü yoğunluk haritasına bakıldığında neredeyse yeşil bölge kalmadı. Şehirdeki sayılı yeşil alanların ise mezarlıklar olması dikkat çekiyor.

Korona virüs yoğunluk haritasına 9 Mart tarihinde bakıldığında bazı noktalarda yeşil olan görmek mümkündü. Aradan geçen 17 günün ardından Samsun'da yeşil alan kalmadı.

Haritaya göre Samsun'da koronavirüs olmayan bir yerde gezmek isteyenlerin gidebileceği tek yer mezarlıklar.

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