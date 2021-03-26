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Trabzon'da bahçedeki eşini domuz zannedip öldüren koca: Islık çaldım tepki gelmeyince ateş ettim

'da 6 ay önce bahçesine iddiaya göre domuz girdiğini zannedip, evinin balkonundan tabancayla ateş açarak, eşi 'ı (73) tabancayla vurarak öldüren emekli öğretmen (77), hakkında ‘eşe karşı taksirle ölüme sebebiyet verme’ suçundan başlatılan soruşturma sürüyor. ‘Konutu terk etmeme’ tedbiri uygulanan Ahmet Aktaş, sorgusunda olayın kaza olduğunu söyleyerek, “Bahçede mısır püskülleri sallanıyordu. Islık çaldım, tepki gelmeyince birkaç el ateş ettim. Yaşanan olay kazadır” dedi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 26.03.2021 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021
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Trabzon'da bahçedeki eşini domuz zannedip öldüren koca: Islık çaldım tepki gelmeyince ateş ettim

Olay, 4 Eylül 2020'de ilçesine bağlı , Karabetaş bölgesinde meydana geldi. beldesi eski belediye başkanı ve emekli öğretmen , evinin bahçesine domuz girdiğini zannedip, tabancası ile balkondan ateş etti.

Ahmet Aktaş, bir süre sonra eşi 'ın evde olmadığını fark etti. Eşini aramaya çıkan Ahmet Aktaş, bahçedeki yeşillikler arasında Havva Aktaş'ı kanlar içinde yatarken buldu.

Tabancayla eşini vurduğunu anlayan Ahmet Aktaş, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, başına tek kurşun isabet eden Havva Aktaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Havva Aktaş, toprağa verilirken, eşi ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

KONUTU TERK ETMEME TEDBİRİ

Cumhuriyet Savcılığı'nca, şüpheli Ahmet Aktaş, hakkında 'eşe karşı taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan soruşturma başlatıldı. 'nce 'konutu terk etmeme' tedbiri uygulanan Ahmet Aktaş'ın, jandarma sorgusunda olayın kaza olduğunu söylediği öğrenildi.

Ahmet Aktaş'ın, bahçede domuz ya da yabani hayvan zannederek tedbir amaçlı silahını ateşlediğini iddia ettiği sorgusunda, "Bahçede mısır püskülleri sallanıyordu. Islık çaldım, tepki gelmeyince birkaç el ateş ettim. Eşim sabahları bahçeye inmezdi. Hayvanların yanında olduğunu düşündüm. Bir süre sonra eşimi aradım, ahıra indim bulamadım. Sonra bahçeye gittim. Eşimi yerde hareketsiz yatarken buldum. Kulaklarında da herhangi bir problem yoktu. Yaşanan olay kazadır" ifadelerine yer verdi.

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