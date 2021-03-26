Arabada uyuşturucu kullanan Kürşat Ayvatoğlu isimli şahıs yakalandı
Son dakika haberine göre… Ankara Emniyet Müdürlüğü araba içerisinde uyuşturucu-uyarıcı madde kullanan Kürşat Ayvatoğlu isimli sahsın yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.
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Ankara Emniyet Müdürlüğü, araba içerisinde uyuşturucu kullanan Kürşat Ayvatoğlu isimli sahsın yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.
İşte Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama:
"Bazı sosyal medya hesaplarında bir sahsın araç içerisinde uyuşturucu-uyarıcı madde kullanırken çekilmiş görüntülerinin paylaşılması üzerine;