26 Mart 2021, Cuma
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Arabada uyuşturucu kullanan Kürşat Ayvatoğlu isimli şahıs yakalandı

Son dakika haberine göre… Müdürlüğü araba içerisinde uyuşturucu-uyarıcı madde kullanan isimli sahsın yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.03.2021 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021
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Arabada uyuşturucu kullanan Kürşat Ayvatoğlu isimli şahıs yakalandı

Müdürlüğü, araba içerisinde uyuşturucu kullanan isimli sahsın yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.

İşte Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama:

"Bazı sosyal medya hesaplarında bir sahsın araç içerisinde uyuşturucu-uyarıcı madde kullanırken çekilmiş görüntülerinin paylaşılması üzerine;

olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Kürşat Ayvatoğlu isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, hakkında adli tahkikat başlatılmıştır."

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