A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan, "Karadeniz Bölgesi'nde yoğun kırmızılık devam ediyor. Karadeniz çok yüksek riskli bir noktada yer alıyor. Samsun yeni haftada en fazla vaka sayısının olduğu il oldu. Samsun'da 5 ilçe gözümüze çarpıyor." dedi.