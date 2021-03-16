Samsun vaka yoğunluğunun en fazla olduğu il! Vakalar neden önlenemiyor?
Karadeniz'de koronavirüs vakalarının önüne geçilemiyor. En fazla vaka; Samsun, Sinop, Giresun, Balıkesir ve Kilis'te görüldü. Samsun vaka yoğunluğunun en fazla olduğu il. Peki vakalar neden önlenemiyor? Ayrıntıları Samsun'dan A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi hız kesmeden sürerken 1 Mart itibariyle kontrollü normalleşme dönemi başladı ve illerin durumuna göre risk durumları ortaya çıkarıldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre son bir haftada 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs vaka sayılarını dün gece son dakika olarak açıkladı.
A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan, "Karadeniz Bölgesi'nde yoğun kırmızılık devam ediyor. Karadeniz çok yüksek riskli bir noktada yer alıyor. Samsun yeni haftada en fazla vaka sayısının olduğu il oldu. Samsun'da 5 ilçe gözümüze çarpıyor." dedi.
Bununla ilgili tüm tedbirler artırılmış durumda. Samsun'da şehrin giriş ve çıkışlarında HES kodu uygulaması isteniyorken kalabalık caddelerinde HES kodlarına bakılıyor.
Vaka sayısının yüksek çıkmasının en önemli nedenlerinden biri de vatandaşların akraba ve ev ziyaretleri göze çarpıyor.
Ev ziyaretlerinde bulaş riskinin daha fazla olduğunu söyleyebiliriz.
Caddde ve sokakların kalabalık olması nedeniyle alınan tedbirlerin en üst seviye olduğunu söyleyebiliriz. Yapılacak yeni toplantı ile de yeni kararların alınması bekleniyor.
Samsun'da HES kodu kontrolünden bir görüntü