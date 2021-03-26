Bodrum Limanı'nda demirli tekne su alıp yan yattı

Neyzen Tevfik Caddesi'ndeki Bodrum Limanı'nda demirli 'Sultan-2' isimli gulet tekne, saat 15.00 sıralarında su almaya başladı. Yarısına kadar suya batan 27 metre uzunluğundaki tekne, hemen yanı başındaki başka bir teknen üzerine yan yattı. Çevredeki tekne sahiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine Sahil Güvenlik, Muğla Büyükşehir Belediyesi Liman İşletmesi ekipleri sevk edildi.

Ekipler, güvenlik önlemi alındı. Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerince batan tekneden akaryakıt sızma tehlikesi nedeniyle denize koruyucu set çekildi. Özel bir firmaya ait dalgıç ekiplerince batan teknede açık kapılar kapatılıp, batan teknenin içindeki suyu boşaltmak için pompa yerleştirilerek suyun çekilmesi sağlandı. Dalgıçların pompası yetersiz kalınca Belediye ekiplerince vidanjör ile suyun tahliyesi için çalışma başlatıldı. Vatandaşlar ise olay yerinde yaşananları şaşkınlıkla seyrederken bol bol fotoğraf çekip, sosyal medya hesaplarında paylaştı.



Yan teknede bulunan Orkun Saç, "Kaptanımız ile yan teknede çay içiyorduk. Birden ses duyunca, 'Ne oluyor' diye baktığımda, teknenin battığını gördüm. Tekne yarıya kadar battıktan sonra bizim teknenin direğine çarparak durabildi. Hemen yetkililere haber verdim. Şu an ekipler geldi, kurtarmak için yoğun çaba harcıyor. Sahibi Avustralya'da yaşayan bir iş adamı. Allah'tan devrildiğinde içinde kimse yoktu" dedi.



Batan teknenin kurtarılması için çalışma başlatıldı.