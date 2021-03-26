26 Mart 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Samsun'da altın işlemeli Tevrat ele geçirildi! 2000- 2500 yıllık...

Samsun'da altın işlemeli Tevrat ele geçirildi! 2000- 2500 yıllık...

'da sanduka içerisinde 2000- 2500 yıllık olduğu değerlendirilen İbranice alfabe ile altın işlemeli ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 26.03.2021 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021
ABONE OL
Samsun'da altın işlemeli Tevrat ele geçirildi! 2000- 2500 yıllık...

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ile Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip sonucunda Samsun il sınırında 2 araç durduruldu.

Araçlarda yapılan aramada, deri sanduka içerisinde yaklaşık 2000- 2500 yıllık olduğu tahmin edilen İbranice alfabe ile altın işlemeli olarak ceylan derisi üzerine yazılı dış kapağı ile birlikte toplam 19 sayfalık Tevrat ele geçirildi.

Olayla ilgili M.Ş, S.İ, T.T, E.A. ve A.T. gözaltına alındı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA