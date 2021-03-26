Türkiye'nin Wuhan'ı Samsun'da kırmızı alarm verildi! Hastanelerde yer kalmadı! Valilikten flaş açıklama...

"SON AŞAMAYA GELDİK"

Samsunlulara çağrıda bulunan Vali Dağlı, toplu ortamlarda bir araya gelinmemesi çağrısını yineledi.

Açıklamasında, "Herkesin polisi kendi vicdanıdır. Her vatandaşın başına bir tane polis dikme şansımız yok hiçbir zaman. Dışarı çıkan bir vatandaşımız kendi hayatını riske attığı gibi, herhangi bir yerden alacağı bulaşla, büyüklerini, yakınlarını bulaş riski ile karşı karşıya bırakıyor maalesef" sözlerine yer veren Dağlı, son aşamaya gelindiğinin altını çizdi.

Yoğun bakımların bir günlük döndürülebildiği, ancak hastanelerde yaşanan yoğunluk nedeniyle daha fazla yoğun bakım hastasına yer olmadığı vurgulandı.