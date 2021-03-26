26 Mart 2021, Cuma
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Türkiye'nin Wuhan'ı Samsun'da kırmızı alarm verildi! Hastanelerde yer kalmadı! Valilikten flaş açıklama...

'nın açıkladığı risk haritasında kırmızı kategoride olan ve 'de en çok vakanın görüldüğü 'da alarm verildi. Yüz binde 508,97 sayısı ile ilk sırada yer alan Samsun'da hastanelerde yer kalmadı. Şehirdeki son duruma ilişkin konuşan Vali "Herkesin polisi kendi vicdanıdır. Her vatandaşın başına bir tane polis dikme şansımız yok hiçbir zaman. Dışarı çıkan bir vatandaşımız kendi hayatını riske attığı gibi, herhangi bir yerden alacağı bulaşla, büyüklerini, yakınlarını bulaş riski ile karşı karşıya bırakıyor maalesef" dedi ve vakalarda son aşamaya gelindiğini belirtti.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.03.2021
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Türkiye'nin Wuhan'ı Samsun'da kırmızı alarm verildi! Hastanelerde yer kalmadı! Valilikten flaş açıklama...

tarafından açıklanan 100 bin nüfusa karşılık gelen COVID-19 sayısı haritasında üç haftadır ilk sırada yer alıyor.

Vali , vatandaşlara evde kalmaları ve kurallara uymaları konusunda çağrı yaptı, pozitif kişilerle temaslıların filyasyon ekiplerine bildirilmemesinin risk oluşturduğunu söyledi.

TAZİYELERDEKİ BULAŞ RİSKİ ÇOK FAZLA

Kentteki insanların katılmaya devam ettiği taziyelerde bulaş riskinin çok fazla olduğuna işaret eden Dağlı, geçen hafta yapılan bir taziyede 70 kişinin pozitif olarak çıktığını hatırlattı.

Dağlı, Samsun'un 'in girişinde bulunması nedeniyle hareketliliğinin yoğun olduğuna dikkat çekti.

Bu kapsamda, 4 ay önce Samsun'a 3 ana girişte başlatılan HES kodu uygulamasına, bugün hala kırsal mahallelerden ilçe merkezlerine girişlerde devam ediliyor

GÜNLÜK 5 BİNİN ÜZERİNDE DENETİM EKİBİ SAHADA

278 bin kişinin aşılandığı Samsun'da, günde yaklaşık 6 ila 7 bin test işleniyor. Günlük 364 filyasyon ekibi ve 5 binin üzerindeki denetim ekibi ise sahada çalışmalarına devam ediyor.

"SON AŞAMAYA GELDİK"

Samsunlulara çağrıda bulunan Vali Dağlı, toplu ortamlarda bir araya gelinmemesi çağrısını yineledi.

Açıklamasında, "Herkesin polisi kendi vicdanıdır. Her vatandaşın başına bir tane polis dikme şansımız yok hiçbir zaman. Dışarı çıkan bir vatandaşımız kendi hayatını riske attığı gibi, herhangi bir yerden alacağı bulaşla, büyüklerini, yakınlarını bulaş riski ile karşı karşıya bırakıyor maalesef" sözlerine yer veren Dağlı, son aşamaya gelindiğinin altını çizdi.

Yoğun bakımların bir günlük döndürülebildiği, ancak hastanelerde yaşanan yoğunluk nedeniyle daha fazla yoğun bakım hastasına yer olmadığı vurgulandı.

''ŞAŞIRTMALI DENETİM''

Vatandaşların kesinlikle temaslıları söylemesi gerektiğine işaret eden Dağlı, şunları kaydetti:

"Pozitif vatandaşlarımız dışarıda gezmesin, bu bizim için şu andaki en önemli sorun. Taziyelere katılımı çok sıkı şekilde denetliyoruz. Taziyelerde de duyarsızlığa karşı gereken önlemleri almaya başladık. Ayrıca HES kodu denetimleri 4 aydır ilimizin 3 ana giriş noktasında devam ediyor. Kırsaldan ilçelerimize girişlerde, eskiden köy olan mahallelerde de denetimlerimiz devam ediyor.

Günde 2 bin civarında vatandaşın karantina kurallarına uyup uymadıklarının kontrolü, evlerine gidilerek yapılıyor. Kesinlikle günde bir defa değil, değişik zamanlarda şaşırtmalı olacak şekilde denetimleri yapıyoruz. Bunu vatandaşlarımız bilsin. Örneğin sabah emniyet mensupları gidiyor, öğlen sağlıkçılar, öğleden sonra da jandarma ekiplerimiz kontrol ediyor. Evinde olmayanları Münevver Ayaşlı Yurdu'na yerleştiriyoruz."

''112'YE İHBARDA BULUNUN''

Dağlı, Kovid-19 pozitif vakaların dışarıda olduğunu duyan veya görenlerin 112'ye ihbarda bulunmalarını isteyerek, "Evde toplu buluşmalar olduğunda, örneğin doğum günü kutlaması yapıldığı zaman bizlere mutlaka haber versinler. Onlara gerekli cezaları yazıyoruz." diye konuştu.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstiklal, Gazi, Mecidiye caddeleri, Saathane ve Cumhuriyet meydanlarında bariyerler kurarak maske kullanımı ve sosyal mesafe denetimi, ateş ölçümü ile Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması gerçekleştiriyor.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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