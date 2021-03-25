Son dakika: İstanbul'da kar yağışı trafiği felç etti
Son dakika haberine göre İstanbul'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Anadolu yakasında kar nedeniyle, trafikte aksama ve yoğunluk yaşandı. Trafik yoğunluğu İBB trafik uygulamasına göre yüzde 65’leri gösterdi.
YAŞAM İHA
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İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.
Kısa süreli yağan kar, araçların üzerinde ve çatılarda beyaz örtü oluşturdu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden Avrupa yakasına geçişlerde uzun araç kuyrukları oluştu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 08.30 itibarıyla kentte trafik yoğunluğu yüzde 65'e kadar çıktı.