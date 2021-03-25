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Son dakika: İstanbul'da kar yağışı trafiği felç etti

Son dakika haberine göre 'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. yakasında kar nedeniyle, trafikte aksama ve yoğunluk yaşandı. Trafik yoğunluğu trafik uygulamasına göre yüzde 65’leri gösterdi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 25.03.2021 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021
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Son dakika: İstanbul'da kar yağışı trafiği felç etti

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

Kısa süreli yağan kar, araçların üzerinde ve çatılarda beyaz örtü oluşturdu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden Avrupa yakasına geçişlerde uzun araç kuyrukları oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 08.30 itibarıyla kentte trafik yoğunluğu yüzde 65'e kadar çıktı.



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