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İzmir'de 'Ölümümden kimse sorumlu değil' diye not bırakıp intihar etti

ilçesinde saat 19.30 sıralarında 'ndeki evde 59 yaşındaki . tabancayla göğsüne ateş ederek yaşamına son verdi. Nuri Ç' nin  sosyal medya hesabında  "Ölümümden kimse sorumlu değil dayanacak gücüm kalmadı" şeklinde not bıraktığı ortaya çıktı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 25.03.2021 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021
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İzmir'de 'Ölümümden kimse sorumlu değil' diye not bırakıp intihar etti

İddiaya göre, psikolojik sorunları oduğu öne sürülen . evde kimsenin olmadığı sırada tabancayla göğsüne ateş etti.

Silah sesini duyan yakınları eve girdiğinde Nuri Ç.'yi kanlar içerisinde buldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık akiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Nuri Ç. 'ne kaldırıldı.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Nuri Ç. hayatını kaybetti. Nuri Ç.'nin ölüm haberini alan yakınları büyük üzüntü yaşarken, olay yeri inceleme ekipleri evde çalışma yaptı.

Nuri Ç.'nin olaydan 1 saat önce, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Ölümümden kimse sorumlu değil artık dayanacak gücüm kalmadı, kamunun dikkatine sevenlerimi üzdüm herkes hakkını helal etsin benim sonum böyleymiş" ifadelerini kullandığı görüldü.

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