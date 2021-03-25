İzmir'de 'Ölümümden kimse sorumlu değil' diye not bırakıp intihar etti
Karabağlar ilçesinde saat 19.30 sıralarında Peker Mahallesi'ndeki evde 59 yaşındaki Nuri Ç. tabancayla göğsüne ateş ederek yaşamına son verdi. Nuri Ç' nin sosyal medya hesabında "Ölümümden kimse sorumlu değil dayanacak gücüm kalmadı" şeklinde not bıraktığı ortaya çıktı.
YAŞAM DHA
İddiaya göre, psikolojik sorunları oduğu öne sürülen Nuri Ç. evde kimsenin olmadığı sırada tabancayla göğsüne ateş etti.
Silah sesini duyan yakınları eve girdiğinde Nuri Ç.'yi kanlar içerisinde buldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık akiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Nuri Ç. Gaziemir Nevvar Salih İşgören Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Nuri Ç. hayatını kaybetti. Nuri Ç.'nin ölüm haberini alan yakınları büyük üzüntü yaşarken, olay yeri inceleme ekipleri evde çalışma yaptı.
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