24 Mart 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kovid-19 tedavisi gören doktordan kötü haber

Kovid-19 tedavisi gören doktordan kötü haber

'da Özel bir hastanede enfeksiyon hastalıkları uzmanı olarak görev yapan Dr. yakalandığı koronavirüs nedeniyle bugün hayatını kaybetti.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 24.03.2021
ABONE OL
Kovid-19 tedavisi gören doktordan kötü haber

İstanbul'da Dr. Mehmet Kadir Göktürk yakalandığı koronavirüs nedeniyle bugün hayatını kaybetti. Göktürk için bugün Eyüpsultan Camii'nde cenaze namazı düzenlendi. Göktürk, kılınan cenaze namazının ardından Eyüpsultan Tokmaktepe Mezarlığına defnedildi.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Göktürk, İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Büyükçekmece Devlet Hastanesi, Mehmet Akif Ersoy Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yaptı.

Günlük vaka sayısı alarm veriyor! 30 bin sınırında... GÜNLÜK VAKA SAYISI ALARM VERİYOR! 30 BİN SINIRINDA...

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA