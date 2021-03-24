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Türkiye genelinde hava sıcaklıkları artacak! İstanbul Ankara İzmir hava durumu! İşte 5 günlük son tahminler

Son günlerde yurt genelini etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı etkisini ciddi olarak hissettiriyor. Başta İstanbulda olmak üzere 'nin çok sayıda ilinde etkili olan kar yağışı ve sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Peki havalar ne zaman açacak? , 'da kar yağışı ne zaman bitecek? İşte 5 günlük ...

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Giriş Tarihi: 24.03.2021 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021
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Türkiye genelinde hava sıcaklıkları artacak! İstanbul Ankara İzmir hava durumu! İşte 5 günlük son tahminler

Yurt genelinde son günlerde hava sıcaklıklarının düşmesiyle çoğu ilde sağanak yağış ve kar yağışı etkili oldu.

SICAKLIKLARIN ARTMASI BEKLENİYOR

Başta ve 'da yağan kar hayatı olumsuz yönde etkilerken soğuk havanın bir süre daha süreceği tarafından bildirildi. Yurt genelinde hava sıcaklıkların Pazar gününden itibaren artması bekleniyor.

PERŞEMBE

CUMA

CUMARTESİ

PAZAR

PAZARTESİ

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