Türkiye genelinde hava sıcaklıkları artacak! İstanbul Ankara İzmir hava durumu! İşte 5 günlük son tahminler
Son günlerde yurt genelini etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı etkisini ciddi olarak hissettiriyor. Başta İstanbulda olmak üzere Türkiye'nin çok sayıda ilinde etkili olan kar yağışı ve sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Peki havalar ne zaman açacak? İstanbul, Ankara'da kar yağışı ne zaman bitecek? İşte 5 günlük hava durumu...
Yurt genelinde son günlerde hava sıcaklıklarının düşmesiyle çoğu ilde sağanak yağış ve kar yağışı etkili oldu.
SICAKLIKLARIN ARTMASI BEKLENİYOR
Başta İstanbul ve Ankara'da yağan kar hayatı olumsuz yönde etkilerken soğuk havanın bir süre daha süreceği Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bildirildi. Yurt genelinde hava sıcaklıkların Pazar gününden itibaren artması bekleniyor.
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