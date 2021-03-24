SICAKLIKLARIN ARTMASI BEKLENİYOR

Başta İstanbul ve Ankara'da yağan kar hayatı olumsuz yönde etkilerken soğuk havanın bir süre daha süreceği Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bildirildi. Yurt genelinde hava sıcaklıkların Pazar gününden itibaren artması bekleniyor.