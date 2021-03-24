Dev dalgalara aldırış etmedi! Suya düşen genç kızı böyle kurtardı

Genç kızla aralarında geçen diyaloğu da anlatan Kulaç, "Çok üşümüştü çok titriyordu, ağlıyordu zaten biraz da su yutmuştu. Ona sordum 'sen mi atladın?' diye o da bana düştüğünü, korktuğunu söyledi. Ona onu bırakmayacağımı söyledim. korkmamasını istedim" diye konuştu.

Yaşanan olay sonrası çevresinden çok önemli tepkiler aldığını belirten Kulaç, "Çok güzel tepkiler oldu. Sağolsun insanlar sudan çıktığım andan itibaren helal olsun dediler. Bende görevimi yaptığımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.