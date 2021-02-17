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0){for(t=0;t
17 Şubat 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri İstanbul Büyükşehir Belediyesi tedbir almadı İstanbul'da hayat durdu! Ekrem İmamoğlu'na büyük tepki İstanbul Büyükşehir Belediyesi tedbir almadı İstanbul'da hayat durdu! Ekrem İmamoğlu'na büyük tepki
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kar yağışı uyarılarına tepkisi kaldı. Kar yağışı öncesinde özellikle ana yollarda yapılmayan tuzlama çalışması nedeniyle İstanbul'da hayat durma noktasına geldi. İstanbul'un birçok noktasında trafik kazaları da meydana gelirken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki büyüdü.
Giriş Tarihi: 17.02.2021 10:03 Güncelleme Tarihi: 17.02.2021 11:16
İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı, İBB'nin çalışmaması nedeniyle hayatı olumsuz etkiledi. Trafiğin yoğun olduğu bölgeleri bile tuzlamayan İBB, İstanbul'da hayatı felç etti. Sosyal medya kullanıcıları CHP'li İmamoğlu'na tepki gösterdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR İSTANBUL'DA HAYAT DURDU
İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle vatandaşlar araçlarıyla yolda kaldı. Sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı yerleri beyaza bürüdü.
Birçok kişi araçlarıyla yolda kaldı. Bazıları patinaj çekerek gitmeye çalıştı.
İMAMOĞLU'NA BÜYÜK TEPKİ
Sosyal medya platformu Twitter'da açılan
#KarYağdıİBBSeyretti başlığı altında CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki yağdı.
Günlerdir Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıları hiçe sayan İBB, İstanbul'da hayatı olumsuz etkileyen kar yağışına karşı en ufak bir çalışma yapmadı.