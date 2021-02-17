İstanbul Büyükşehir Belediyesi tedbir almadı İstanbul'da hayat durdu! Ekrem İmamoğlu'na büyük tepki

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kar yağışı uyarılarına tepkisi kaldı. Kar yağışı öncesinde özellikle ana yollarda yapılmayan tuzlama çalışması nedeniyle İstanbul'da hayat durma noktasına geldi. İstanbul'un birçok noktasında trafik kazaları da meydana gelirken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki büyüdü.