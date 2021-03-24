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Sakarya'da düğün konvoyuna silahlı saldırı! 1 kişinin öldüğü olayda zanlı tutuklandı

Adapazarı ilçesinde nikah konvoyunda çıkan ve 1 kişinin ölüp 2 kişinin de yaralandığı yol verme kavgasında aranan şüphelilerden biri, polis merkezine giderek teslim oldu. Şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 24.03.2021 Güncelleme Tarihi: 24.03.2021
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Sakarya'da düğün konvoyuna silahlı saldırı! 1 kişinin öldüğü olayda zanlı tutuklandı

Olay, Adapazarı ilçesinde bulunan özel bir hastanenin önünde 28 Ocak günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ilçesinde kıyılan nikaha giden taraflar arasında konvoyda yol verme meselesi yüzünden tartışma yaşandı.

Tartışan taraflar nikah sonrasında, Adapazarı ilçesi Mahallesi Beyhekim Sokak'ta tekrar kavga etmeye başladı. Büyüyen kavgada ismi öğrenilemeyen bir kişi, yanında bulundurduğu silah ile 3 kişiye kurşun yağdırdı.

Silahtan çıkan kurşunların isabet ettiği , ve isimli 3 kişi yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ali Atmaca, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sonrası kaçarak gözden kaybolan ve polis ekiplerince aranan şüphelilerden 29 yaşındaki İ.İ., polis merkezine giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis ekipleri, 1 kişinin ölümüne 2 kişinin ise yaralanmasına sebep olan saldırganın yakalanması için ise çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

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