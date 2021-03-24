Sakarya'da düğün konvoyuna silahlı saldırı! 1 kişinin öldüğü olayda zanlı tutuklandı

Silahtan çıkan kurşunların isabet ettiği Ali Atmaca, Furkan Atmaca ve Abdulkadir Atmaca isimli 3 kişi yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ali Atmaca, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.