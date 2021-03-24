24 Mart 2021, Çarşamba
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Aleyna Çakır cinayetinde yeni rapor talebi!

Kamuoyunda olarak bilinen ’in 'da evinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada, Esen ailesi olaya ilişkin “elektronik delil toplama sürecinin usule uygun yapılmadığı” iddiasıyla savcılığa başvurdu.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.03.2021 Güncelleme Tarihi: 24.03.2021
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Aleyna Çakır cinayetinde yeni rapor talebi!

Son dakika Başvuruda, şüpheli ile Çakır'ın sık kullandığı Instagram ve benzeri uygulama verilerinin hazırlanan, "Mobil Cihaz İmaj Alma ve İnceleme Raporu"nda yer almadığı belirtilerek, "fiziksel" yerine "mantıksal" imaj alma metodunun uygulanması nedeniyle geçmişe yönelik mevcut ya da silinmiş bir çok verinin rapora yansıtılamadığı belirtildi.

Dilekçede, 'na (CMK) uygun bir şekilde, olayla ilgili maddi hakikati ortaya çıkarmak için tüm verileri içerecek bir adli imaj alma uygulaması yapılması gerektiği vurgulandı.

Milliyet'in haberine göre; Dilekçede olayın şüphelisi olarak gösterilen arkadaşı olduğunu söylediği Uygun'un Çakır'ı öldürdüğünü iddia eden E. Ç.'nin de bilgisine başvurulması, olay yerinde yeni bir keşif yapılması da talep edildi.

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