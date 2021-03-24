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Yolcularla tartışınca otobüsten indirildi! Karşıya geçerken kamyon çarptı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 24.03.2021 Güncelleme Tarihi: 24.03.2021
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Yolcularla tartışınca otobüsten indirildi! Karşıya geçerken kamyon çarptı

'nun Dörtdivan ilçesinde, 'nda diğer yolcularla tartıştığı için yolcu otobüsünden indirilen 22 yaşındaki , yaklaşık 1 kilometre geride kalan dinlenme tesisine yürümek için yolun karşısına geçmek istediği sırada kamyonun çarpması sonucu feci şekilde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Otoyolu'nun Dörtdivan ilçesi yakınlarında meydana geldi. - seferini yapan yolcu otobüsünde seyahat eden Barış Bayram, iddiaya göre otobüsteki yolcularla bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesiyle birlikte Bayram, diğer yolcuları rahatsız ettiği gerekçesiyle Dörtdivan Dinlenme Tesislerinin bir kilometre uzağında otobüsten indirildi.

Bayram, yoğun kar yağışının yaşandığı yolda, geride kalan dinlenme tesisine yürüyerek gitmek istedi. Bu nedenle yolun karşısına geçmek isteyen Barış Bayram'a, İstanbul istikametine seyir halindeki Burak Gümüşoğlu yönetimindeki 14 ER 182 plakalı kamyon çarptı.

Kamyonun altında kalan Bayram, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Bayram'ın cansız bedeni Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından ilçe devlet hastanesinin morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili çok yönlü inceleme başlatıldı.

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