Meteoroloji'den son dakika kuvvetli kar yağışı uyarısı! Saat verildi! İstanbul Ankara İzmir hava durumu

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Meteorolojiden edinilen bilgiye göre, Ankara genelinde bugün kuvvetli sağanak yağışın saat 14.30'da başlaması, yağışın akşam saatlerine kadar devam etmesi ve ardından karla karışık yağmura dönmesi; saat 23.00'te ise kuvvetli kar yağışı başlaması beklenmektedir. Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz teyakkuz halinde olup vatandaşlarımızın da dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ederiz" ifadeleri kullanıldı.