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TEM'de zincirleme kaza! Yol trafiğe kapandı | Olay yerinden ilk görüntüler

'nin ilçesi ’nda meydana gelen 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yol tamamen trafiğe kapandı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 23.03.2021
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TEM'de zincirleme kaza! Yol trafiğe kapandı | Olay yerinden ilk görüntüler

Kaza 14.25 sıralarında kesimi çıkışı istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre çıkışında kontrolden çıkan 10 araç birbirine çarptı.

Meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Otoyolu İstanbul istikameti tamamen trafiğe kapanırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza alanına çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılara ilk müdahaleler yapılırken, polis ekipleri ise yolda güvenlik önlemi aldı.

Ekipler, kaza yapan araçları kaldırarak yolu açmak için çalışma başlattı.

TEM'de zincirleme kaza! Yol trafiğe kapandı TEM'DE ZİNCİRLEME KAZA! YOL TRAFİĞE KAPANDI

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