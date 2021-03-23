Cerrahpaşa'da korkutan artış! Bir haftada 5'e katlandı

"ŞU ANDA YOĞUN BAKIMIMIZDA MUTASYONLU VİRÜSLER BULUNMAKTADIR"



Demirkıran, "Artık yaşın kriteri yok. Genç yaşta, 30 yaşlarında 30 yaş altında hastalarımız da olup daha ağır seyirli bir şekilde yoğun bakıma yatabiliyorlar. Şu anda durum bu. Şunu söylemek lazım, mutant virüs daha ciddi seyrediyor. Şu anda yoğun bakımımızda mutasyonlu virüsler bulunmaktadır. İngiliz ve Afrika mutantlarımız var. Kovid'e çevirip daha sonra normal servise döndürdüğümüz servislerimizden bir kısmını tekrar Kovid servisi halinde açmak durumunda kaldık. Çünkü hasta sayımız bir önceki haftaya göre bizim hastanemiz için 2 katına çıkınca servisleri tekrar kaldırdık. Yoğun bakım konusunda da gerekli tedbirleri aldık ve hazırlıklarımızı o yönde tamamladık. Gelen bilgiler hasta sayılarının yavaş yavaş artmaya başladığı şeklinde. İstanbul için de artmaya başladığı görünüyor ne yazık ki. İstanbul için bizim hastane bazında söylersem yatan hasta sayısı, hastalık azaldığından bu yana yüzde 50 oranında artış göstermiştir. Bizim hastanemizdeki hasta sayısı geçen hafta 23-24'lerde iken bu hafta 50 ve biraz daha fazlasına çıktı" ifadelerini kullandı.