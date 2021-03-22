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Son dakika: Ankara'da dolu sürprizi! Cadde ve sokaklar beyaza büründü

Son dakika haberine göre 'da bugün etkili olan sağanak yağışla birlikte kentin bazı bölgelerinde yağışı da görüldü. Kısa süreli etkili olan yağış ile birlikte bazı bölgeler beyaza büründü.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 22.03.2021 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021
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'te sabahtan bu yana yer yer etkili olan sağanağın ardından öğleden sonra kısa süreli yağışı etkili oldu.

Kentin özellikle yüksek kesimlerinde misket büyüklüğünde dolu yağdı. Yağış ile birlikte cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Sağanak nedeniyle bazı caddelerde su birikintileri de oluştu. Bazı sürücüler, araçları doludan zarar görmemesi için köprü altlarında bekledi.

TBMM BAHÇESİNE YILDIRIM DÜŞTÜ
Saat 11.30 sıralarında gök gürültüsü ve şimşek çakması ardından bahçesindeki çınar ağacına yıldırım düştü. TBMM kampüsü içinde iktidar kulisi karşısındaki ağaca isabet eden yıldırım, çevrede paniğe neden oldu.

Bu yıl bakıma alınan tarihi ağaç, yıldırım isabet etmesi sonucu ortadan ikiye ayrıldı. Polis ekipleri ve personeli, ağacın çevresinde önlem aldı. Olayda yaralanan olmadı.




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TBMM bahçesine yıldırım düştü! TBMM BAHÇESİNE YILDIRIM DÜŞTÜ!

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