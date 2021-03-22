İzmir 3 ay önce evlenen ve evde ölü bulunan Beyza Nur’un sır ölümü

Ben kızımın eşi Ö.F.'den şikayetçiyim, çünkü ben kızımın intihar ettiğini düşünmüyorum. Bu olayın Ö.F. tarafından gerçekleştirilen bir cinayet olduğunu düşünüyorum. Olayın araştırılmasını istiyorum" dediği belirtildi.

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