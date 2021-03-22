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İzmir 3 ay önce evlenen ve evde ölü bulunan Beyza Nur’un sır ölümü

’te önceki gün ’nde, 3 ay önce evlendiği eşi tarafından evde ölü bulunan 22 yaşındaki son yolculuğuna uğurlandı. Savcılıktaki ifadesinde kızının cinayete kurban gittiğini öne süren baba , “Damadımın önceki evliliğinde de eşine şiddet uyguladığını biliyoruz. Kızımın intihar ettiğini düşünmüyorum” dedi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 22.03.2021 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021
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İzmir 3 ay önce evlenen ve evde ölü bulunan Beyza Nur’un sır ölümü

Ö.F., 'i arayıp, eve geldiğinde 3 ay önce evlendiği eşi 'ı yatak odasında hareketsiz bulduğunu söyledi.

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Özel Fidan'ın hayatını kaybettiği saptandı. Yapılan incelemenin ardından Fidan'ın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.

Eşi Ö.F. ise polis tarafından gözaltına alındı. Beyza Nur Özel Fidan'ın cenazesi 'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Genç kadının babası , savcılıktaki ifadesinde kızının cinayete kurban gittiğini öne sürdü. Özel'in, "Damadımın önceki evliliğinde de eşine şiddet uyguladığını biliyoruz. Kızım, eşiyle kaçarak evlendiği için aramız bozuktu, pek fazla görüşmezdik.

Ben kızımın eşi Ö.F.'den şikayetçiyim, çünkü ben kızımın intihar ettiğini düşünmüyorum. Bu olayın Ö.F. tarafından gerçekleştirilen bir cinayet olduğunu düşünüyorum. Olayın araştırılmasını istiyorum" dediği belirtildi.

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