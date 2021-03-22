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Bursa'da aracıyla ters yöne girdi: 1 ölü, 3 ağır yaralı

'da saat 11.30 sıralarında, Bursa- ilçesinde 79 yaşındaki yönetimindeki otomobil ters yöne girerek H.K. yönetimindeki araç ile çarpıştı. Kazada otomobilde sıkışan Kazım Aydın hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 22.03.2021 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021
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Bursa'da aracıyla ters yöne girdi: 1 ölü, 3 ağır yaralı

yönetimindeki 16 TN 796 plakalı otomobil, ters yöne girerek istikametinde ilerlemeye başladı.

KAZIM AYDIN HAYATINI KAYBETTİ

Karşı yönden gelen H.K. yönetimindeki 16 ECM 61 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla attı.

Sürücü Kazım Aydın sıkıştığı otomobilde hayatını kaybetti. Ali A. ile hafif ticari araç sürücüsü H.K. ve kimliği belirsiz kişi ise, ağır yaralandı.

TEDAVİYE ALINDILAR

Yaralılar, Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Kazım Aydın'ın cansız bedeni, itfaiye ekiplerince sıkıştığı otomobilden çıkartıldı.

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Bursa- araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

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