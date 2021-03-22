Son dakika: TBMM bahçesine yıldırım düştü!

TBMM'DEN AÇIKLAMA

TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığınca, ağaca yıldırım düşmesi olayı ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Pazartesi günü saat 11.35 sularında TBMM Eski Milletvekili Otoparkı girişinde bulunan ağaca yıldırım düşmüştür. Yıldırım düşen ağaçtan parça kopması sonucunda küçük çaplı maddi hasar oluşmuş herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır" denildi.

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