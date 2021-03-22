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Son dakika: TBMM bahçesine yıldırım düştü!

Son dakika haberi... bahçesine yıldırım düştü. Bir ağaç yıldırım düşmesi sonucu yarıldı. Yıldırımın isabet ettiği ağacın kopan parçası aracın üzerine düştü.

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 22.03.2021 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021
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Son dakika: TBMM bahçesine yıldırım düştü!

bahçesine yıldırım düştü. yıldırımın düştüğü ağaç yarıldı.

'da yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Sağanak yağışla birlikte bahçesine yıldırım düştü. Yıldırımın düştüğü ağacın bir kısmı gövdesinden ayrılarak devrildi.

Neyse ki olay ucuz atlatıldı. O anlarda çevrede birinin olmaması faciayı önledi.

TBMM'DEN AÇIKLAMA
TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığınca, ağaca yıldırım düşmesi olayı ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Pazartesi günü saat 11.35 sularında TBMM Eski Milletvekili Otoparkı girişinde bulunan ağaca yıldırım düşmüştür. Yıldırım düşen ağaçtan parça kopması sonucunda küçük çaplı maddi hasar oluşmuş herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır" denildi.

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