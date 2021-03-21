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Düğün günü kabusa döndü! Gelini taşıyan limuzin yandı

'nin eyaletinde nikaha giden gelinin seyahat ettiği limuzin seyir halindeyken alev aldı. Facianın eşiğinden dönülen olayda can kaybı yaşanmazken o anlar kameralara yansıdı.

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 21.03.2021
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Düğün günü kabusa döndü! Gelini taşıyan limuzin yandı

Gelini taşıyan limuzin alev aldı genç çiftin mutlu günü kabusa döndü.

Görüntüler 'nden. Ülkenin eyaletinde nikaha limuzin ile giden gelin ve akrabası ölümle burun buruna geldi.

Lüks araç seyir halindeyken alevlere teslim oldu.

Sürücü koltuğunun altından başladığı tespit edilen yangında can kaybı yaşanmadı.

Otobanın ortasında alev alan araçtaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Düğün günü kabusa döndü DÜĞÜN GÜNÜ KABUSA DÖNDÜ

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