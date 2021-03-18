Uzaydan getirilen çeltik tohumları filizlendi

"TÜRÜNÜN İLK DENEYİ"

SCAU Bitki Uzay Islahı ve Ulusal Mühendislik Araştırma Merkezi'nin Müdür Yardımcısı Guo Tao, Guangdong'un Çin'in üstün ekolojik koşullara sahip önemli çeltik yetiştirme bölgelerinden biri olduğunu belirterek, "Guangdong'un çeltik üretiminde de uzun bir geçmişi var. Yolculukları sırasında Van Allen kuşaklarından geçen tohumlar, şiddetli güneş lekesi aktiviteleriyle karşılaştı. Tohumlardan bazıları, kozmik radyasyon ve sıfır yer çekimine maruz kaldıktan sonra mutasyona uğrayıp dünyada ekildiklerinde daha yüksek verim ve kalite elde edebilir. Bu, derin uzay ortamında yapılan türünün ilk deneyi olma özelliği taşıyor" dedi.