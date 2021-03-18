İbrahim Tatlıses’e düzenlenen silahlı saldırı davasında karar çıktı

"İSTESELER İKİSİNİ DE VURURLARDI"

Son savunmasını yapan sanık Abdullah Uçmak ile müşteki avukatı arasında yaşanan tartışma üzerine mahkeme başkanı, sanık Uçmak ve iki müşteki avukatının salondan çıkartılmasını istedi.

Daha sonra tekrar salona alınan Uçmak, savcının araştırmadan mütalaa hazırladığını öne sürerek, "Müştekilere karşı kasten işlenmiş hiçbir fiil yoktur. İsteseler ikisini de vururlardı. Bu kişileri öldürmek istemedikleri belli. Vurulduklarında sağ ve sol cama mermi geliyor. Şoförün bulunduğu yere veya başka yere mermi gelmiyor. Bu dosya başından beri berbat bir dosya. Başka da söyleyecek bir şeyim yok." ifadesini kullandı.