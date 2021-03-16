'Sonun Özgecan gibi olacak' diyerek tehdit etmişti! Cezası belli oldu

"ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM"



Müşteki Hacer Karaağaç ise "Ben sanığın olay tarihinde sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığını gördüm. Yorumları sırasında kadınlara da küfür edince ben de bunun üzerine sinirlenerek 'Kadınlara küfür ediyorsa kendi anasıdır, bacısıdır' şeklinde yorum yaptım. Daha sonra beni tehdit etmiş. Babasının bana ulaşmasının ardından babasını hatrına sanığın hatasını kabul ederek şikayetçi olmadım. Şikayetçi değilim" dedi.

"ÖZGECAN ASLAN VE AİLESİNDEN ÖZÜR DİLİYORUZ"



Sanığın avukatı Aydın Tezcan "Sanık yaklaşık 1 yıldır Türkiye'de olduğu için Türk örf ve adetlerini tam olarak bilmemektedir. Esasen şov amaçlı yapmış olduğu sosyal medya yayınında amacını aşarak ve ani gelişen tahrik edici olay ve tepki karşısında istemediği sözler kullanmıştır. Biz de sanığın müdafii olarak özellikle ismi geçen Özgecan Aslan ve ailesinden ve tüm Türk kadınlarından sanık ile birlikte özür diliyoruz" diyerek müvekkilinin tahliyesini istedi. Sanığın avukatı Ayet Metehanoğlu Mete de, müşteki Hacer Karaağaç'ın şikayetçi olmadığını vurgulayarak müvekkilinin tahliyesini talep etti.

SAVCI MÜTALAASINDA 5 YILA KADAR HAPSİNİ İSTEDİ



Duruşmada savcı esas hakkındaki mütalaasında, tutukluluk halinin devamını istediği sanığın "Silahla tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Mütalaaya karşı savunma yapan tutuklu sanık "Özür dilerim pişmanım, bir daha yapmayacağıma söz veriyorum. Bir daha kimsenin kalbini kırmayacağım, suçluyum ve suçumu kabul ediyorum. Keşke böyle olmasaydı" dedi.