'Sonun Özgecan gibi olacak' diye tehdit etti! Gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Sanal Devriye ekipleri, Azerbaycan uyruklu S.B'nin, bir sosyal medya uygulaması üzerinden canlı yayın yaptığı sırada "Hacer" isimli kadını ölümle tehdit ederek, sonunun Özgecan Aslan gibi olacağını ifade ettiği iddiası üzerine çalışma başlattı.