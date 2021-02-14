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'Sonun Özgecan gibi olacak' diye tehdit etti! Gözaltına alındı

Son dakika haberi... uyruklu S.B, sosyal medya üzerinden canlı yayında Hacer isimli kadını ölümle tehdit ederek sonunun ' Aslan gibi olacak' dedi. 'te gözaltına alındı.

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 14.02.2021 Güncelleme Tarihi: 14.02.2021
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'Sonun Özgecan gibi olacak' diye tehdit etti! Gözaltına alındı

Sosyal medya üzerinden bir kadını ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle aranan zanlı, 'te gözaltına alındı.

'Sonun Özgecan gibi olacak' diye tehdit etti! Gözaltına alındı 'SONUN ÖZGECAN GİBİ OLACAK' DİYE TEHDİT ETTİ! GÖZALTINA ALINDI

Alınan bilgiye göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Sanal Devriye ekipleri, uyruklu S.B'nin, bir sosyal medya uygulaması üzerinden canlı yayın yaptığı sırada "Hacer" isimli kadını ölümle tehdit ederek, sonunun Aslan gibi olacağını ifade ettiği iddiası üzerine çalışma başlattı.

Şüpheli S.B, ekiplerince yapılan araştırmada Fatih'te gözaltına alındı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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