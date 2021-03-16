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Diyarbakır’da camiden çaldığı ses cihazını kefene sardı! O anlar kamerada

'da 11 Mart'ta öğlen vakti bir camiye giren , 8 bin TL değerindeki ses cihazını çaldı. Hırsızın, cihazı cami içerisindeki kefene sarma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 16.03.2021 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021
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Olay, 11 Mart'ta öğle saatlerinde ilçesindeki bir camide yaşandı.

İddiaya göre, öğlen ezanını okumak için gelen cami imamı, ses cihazının olduğu odaya girdi.

Ses sistemi cihazının yerinde olmadığını fark eden imam, güvenlik kameralarını izledi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, bir kişinin cihazı çaldığı ve kefene sardığı görüldü.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, camiden 8 bin TL değerindeki ses cihazını çalarken güvenlik kameralarına yansıyan hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

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