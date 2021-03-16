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Saçlarından tutup yerde sürükledi! Kızların kavgası kameraya yansıdı

'nın ilçesinde genç kızların arasındaki kavga kameraya yansıdı. Bu sırada bir arkadaşları da yaşanan kavgayı görüntüledi. Kızların kavga sebebi ise öğrenilemedi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 16.03.2021 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021
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Saçlarından tutup yerde sürükledi! Kızların kavgası kameraya yansıdı

Ankara'nın Sincan ilçesinde Malazgirt Mahallesi Şehitler Parkı'nda kızlı erkekli bir grup arasında kavga çıktı.

Saçlarından tutup yerde sürükledi! SAÇLARINDAN TUTUP YERDE SÜRÜKLEDİ!

İki kız başka bir kızı acımazsızca döverken, bir arkadaşları kızları ayırmaya çalıştı. Bu sırada bir arkadaşları da yaşanan kavgayı görüntüledi.

Kızların kavga sebebi ise öğrenilemedi.

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