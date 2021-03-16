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36 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

12 ayrı suçtan girdiği cezaevinden 3 yıl önce kaçan ve hakkında 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ., yakalandı. Özer O., emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye, ardından da cezaevine götürüldü.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 16.03.2021
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36 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Adana'da hırsızlık suçundan girdiği cezaevinden kaçan ve 36 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Özer O., polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 12 ayrı hırsızlık suçundan girdiği cezaevinden 3 yıl önce kaçan ve hakkında 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Özer O.'nun yakalanması için çalışma başlattı.

Polis, yaptığı çalışma sonucu Özer O.'nun, merkez Seyhan ilçesine bağlı Tepebağ Mahallesi'nde saklandığını tespit etti. Takibe alınan Özer O., polisi fark edince kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamacanın ardından Özer O., yakalandı. Özer O., emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye, ardından da cezaevine götürüldü.

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