Tunceli’de köpeği kurtarmak için gözünü bile kırpmadan buz gibi suya atladı

Vicdanım el vermedi, ben de su ne kadar soğuk olursa olsun onu kurtaracağım, dedim. Karşıya geçtim, köpek çok korkmuştu. Zinciri de boynundan sökemedim. Zincir ile sudan karşıdan karşıya geçirdim köpeği sonra arkadaşlarımla beraber ateş yaktık, ısıttık ve yiyecek verdik. Su aşırı soğuktu, girdiğim an çok üşüdüm. Sudan karşıdan karşıya geçtiğim zaman da ayaklarıma kramplar girdi. Donma tehlikesi geçirdim fakat köpeği kurtardıktan sonra bana sarılması, her şeyi unutturdu" dedi.