Batı ve doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yarın karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülke geneli çok bulutlu ve yağışlı geçecek.