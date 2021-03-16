SON DAKİKA: Kars'ta eğitime kar tatili

Kars'ta yoğun kar yaşağı yaşamı olumsuz etkiledi. Valilikten yapılan açıklamada olumsuz hava koşalları nedeniyle salı günü eğitime tüm okullarda ara verildiği belirtililerek şöyle denildi:



"İlimizdeki yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 16.03.2021 Salı günü il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 (Bir) gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacaktır."

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