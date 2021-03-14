14 Mart 2021, Pazar
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Son dakika: Bu ilçede fırınlar kapalı! Ekmek almaya çıkmak yasak!

Son dakika haberi... Kırmızı kategorideki 'de ise il hıfzıssıhha kurulu kararınca bazı ilçelerde ekmek üretilmesi yasaklandı. Karar, vatandaşın fırına gitmeyi bahane edip gezintiye çıkmasını önlemek için alındığı öğrenildi. Detayları muhabiri Filiz Uçan aktardı.

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 14.03.2021 Güncelleme Tarihi: 14.03.2021
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Son dakika: Bu ilçede fırınlar kapalı! Ekmek almaya çıkmak yasak!

Edirne'nin yüksek vakalı olan ilçesinde bugün fırınlar kapalı. "Ekmek almaya çıktım" bahanesi ile gezmenin önüne geçiliyor.

Keşan ilçesinde fırınlar bugün kapalı olacak.

Bu ilçede fırınlar kapalı! BU İLÇEDE FIRINLAR KAPALI!

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