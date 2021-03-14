14 Mart 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Komşuları kötü kokudan şikayetçi oldu! Acı gerçek balkondan girilince ortaya çıktı!

Komşuları kötü kokudan şikayetçi oldu! Acı gerçek balkondan girilince ortaya çıktı!

Son dakika haberine göre; 'un ilçesinde bir evden kötü kokuların yükseldiğini fark eden vatandaşlar polise haber verdi. İtfaiye merdiveni ile balkondan eve giren polis ekipleri yaşlı adamın cansız bedeni ile karşılaştı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.03.2021
ABONE OL
Komşuları kötü kokudan şikayetçi oldu! Acı gerçek balkondan girilince ortaya çıktı!

, Gürbüz Sokak'ta bulunan üç katlı bir binanın ikinci katında yalnız yaşayan 87 yaşındaki 'dan yaklaşık 15 gündür haber alamayan komşuları kapıyı çaldı ancak açan olmadı.

Bu sırada evden yükselen kötü kokuyu fark eden komşular polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri itfaiye merdiveni ile balkondan girdikleri evde yaşlı adamın çürümeye başlamış cansız bedeni ile karşılaştı.

"AKRABALARI 1 AYDIR HABER ALAMAMIŞ"

Aynı sokakta esnaf olan , "Şüphelenen komşular, ben de burada köfteciyim 30 senedir. 15 gün önce gördüm ben onu bir şeyler almış eve gidiyordu. Ondan sonra da görmedim. Akrabaları var, bir aydır haber alamamışlar. Komşular kokuyu fark etmiş, itfaiyeyi aramışlar. Ağır bir koku var, şüphelenmişler" şeklinde konuştu.

YAŞLI ADAMIN 15 GÜN ÖNCE ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Yapılan incelemede yaklaşık olarak 15 gün önce hayatını kaybettiği düşünülen yaşlı adamın cenazesi yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere 'na kaldırıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA