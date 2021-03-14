Komşuları kötü kokudan şikayetçi oldu! Acı gerçek balkondan girilince ortaya çıktı!

"AKRABALARI 1 AYDIR HABER ALAMAMIŞ"

Aynı sokakta esnaf olan Mustafa Barut, "Şüphelenen komşular, ben de burada köfteciyim 30 senedir. 15 gün önce gördüm ben onu bir şeyler almış eve gidiyordu. Ondan sonra da görmedim. Akrabaları var, bir aydır haber alamamışlar. Komşular kokuyu fark etmiş, itfaiyeyi aramışlar. Ağır bir koku var, şüphelenmişler" şeklinde konuştu.

YAŞLI ADAMIN 15 GÜN ÖNCE ÖLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Yapılan incelemede yaklaşık olarak 15 gün önce hayatını kaybettiği düşünülen yaşlı adamın cenazesi yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.