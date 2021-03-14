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Bu ilçede fırınlar kapalı! Ekmek almaya çıkmak yasak!

A Haber
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Giriş: 14.03.2021 08:52
Güncelleme:14.03.2021 08:54
Kırmızı kategorideki Edirne'de ise il hıfzıssıhha kurulu kararınca bazı ilçelerde ekmek üretilmesi yasaklandı. Karar, vatandaşın fırına gitmeyi bahane edip gezintiye çıkmasını önlemek için alındığı öğrenildi. Detayları A Haber muhabiri Filiz Uçan aktardı.

Edirne'nin yüksek vakalı olan ilçesinde bugün fırınlar kapalı. "Ekmek almaya çıktım" bahanesi ile gezmenin önüne geçiliyor.

Keşan ilçesinde fırınlar bugün kapalı olacak.

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