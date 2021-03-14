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Bu ilçede fırınlar kapalı! Ekmek almaya çıkmak yasak!
Kırmızı kategorideki Edirne'de ise il hıfzıssıhha kurulu kararınca bazı ilçelerde ekmek üretilmesi yasaklandı. Karar, vatandaşın fırına gitmeyi bahane edip gezintiye çıkmasını önlemek için alındığı öğrenildi. Detayları A Haber muhabiri Filiz Uçan aktardı.
Edirne'nin yüksek vakalı olan ilçesinde bugün fırınlar kapalı. "Ekmek almaya çıktım" bahanesi ile gezmenin önüne geçiliyor.
Keşan ilçesinde fırınlar bugün kapalı olacak.