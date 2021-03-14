150 liralık çereze 114 bin lira ceza!

Facebook'ta yapılan incelemelerde firmanın, "Gaziantep Hacı Sayit Kuruyemişçisi. Gaziantep'ten gelen lezzet. 1 kg badem + 1 kg fındık + 1 kg Antep fıstığı 149.90 TL. Üreticiden tüketiciye aracısız fiyatları kaçırma" şeklinde ifadelerle kuruyemiş sattığı belirlendi. Ayrıca yine firmanın Facebook sayfasında, firma tarafından mağdur edilen çok sayıda tüketicinin yorumlarının yer aldığı da tespit edildi. 149.90 TL karşılığında birer kilo badem, fındık ve Antep fıstığı satışı yapılacağını vaat eden şirketin, tüketicilere kırık leblebi ve mısır kurusu göndererek gerçeği yansıtmayan reklam ve tanıtımlarla tüketicinin aldattığı belirlendi. Reklam Kurulu bunun üzerine ilgili şirkete 114 bin 326 TL idari para cezası kesti. Ayrıca firmanın söz konusu reklamları için de durdurma kararı verildi.