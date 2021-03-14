14 Mart 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Saksı düştü! Öğrenciler kıl payı böyle kurtuldu

Saksı düştü! Öğrenciler kıl payı böyle kurtuldu

Son dakika haberi... Tekirdağ'da okuldan çıktıktan sonra evlerine dönen öğrencilerin üstüne saksı düştü. O anlar çevredeki güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 14.03.2021 Güncelleme Tarihi: 14.03.2021
ABONE OL
Saksı düştü! Öğrenciler kıl payı böyle kurtuldu

Olay, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Muradiye Mahallesi Nazım Sav Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, rüzgarın da etkisiyle cadde üzerindeki bir apartmanın üst katlarından birinden aşağı düşen saksı, kaldırımda yürüyen Mithatpaşa Ortaokulu 8. sınıf öğrencilerini kıl payı sıyırdı. Saksının ayaklarının dibine düştüğünü dile getiren öğrencilerden Asrın Kuş, birkaç saniye ile yaralanmaktan kurtulduğunu, arkadaşları Yaren ve Asu ile kendisinin çok korktuğunu ifade etti.



Olay anları çevredeki bir güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.

Öğrenciler kıl payı böyle kurtuldu ÖĞRENCİLER KIL PAYI BÖYLE KURTULDU

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA