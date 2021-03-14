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Kayseri'de bir garip olay! Kafasını güğüme sıkıştıran köpeğin yardımına itfaiye koştu

Son dakika haberi... ilginç bir o kadar da gülümseten bir habere sahne oldu. Kayseri'nin ilçesinde kafasını güğüme sıkıştıran köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.03.2021
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Kayseri'de bir garip olay! Kafasını güğüme sıkıştıran köpeğin yardımına itfaiye koştu

İlçede meydana gelen olayda, bir köpeğin kafasının güğüme sıkıştığını gören ekipler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kayseri'de bir garip olay! Kafasını güğüme sıkıştıran köpeğin yardımına itfaiye koştu

Köpeğin yanına gelen ekipler, yaklaşık 20 dakikalık çalışmanın ardından güğümü kesti. Kafası sıkışan köpek gözden kaybolurken, vatandaşlar da rahat bir nefes aldı.

Kayseri'de bir garip olay! Kafasını güğüme sıkıştıran köpeğin yardımına itfaiye koştu

Köpeğin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduk Büyükkılıç, "Yavrum senin güğümün içinde ne işin var? Tomarza ilçemizdeki afacan köpek yaramazlık yaptığı esnada kafasını güğüme sıkıştırmış; Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibimiz de kendisini kurtardı. Geçmiş olsun" dedi.

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