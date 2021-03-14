Kayseri'de bir garip olay! Kafasını güğüme sıkıştıran köpeğin yardımına itfaiye koştu

Köpeğin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduk Büyükkılıç, "Yavrum senin güğümün içinde ne işin var? Tomarza ilçemizdeki afacan köpek yaramazlık yaptığı esnada kafasını güğüme sıkıştırmış; Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibimiz de kendisini kurtardı. Geçmiş olsun" dedi.